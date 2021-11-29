Сегодня, 29 ноября, последний день пребывания Украины в теплом секторе мощного циклона, который движется на юго-восток. Похолодание в стране начнется с западных областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 29 ноября.

В западных регионах страны ночью ожидается -3...+2 градусов ночью и от 0 до +4 градусов днем. Синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег. В Карпатах также ждут снег и температуру до -8 градусов.

Теплее всего будет в восточных и в южных областях Украины. Ночью столбики термометров покажут +2...+7 градусов, а днем ​​+6..+11 градусов. По прогнозу синоптиков, ожидаются осадки в виде дождя, в то время, как на остальной территории страны прогнозируются дожди со снегом.

В северной части страны и в Киеве температура воздуха будет от 0 до +3 градусов ночью и +1...+5 градусов днем.

Синоптики рассказали о погоде в Украине на 30 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий в Киевской, Черниговской и Кировоградской областях утром в субботу, 27 ноября, обесточенными оказались 126 населенных пунктов.

Также мы писали, что погода в Украине в декабре не порадует украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.

"Страна" сообщала, что спасатели объявили штормовое предупреждение сразу в нескольких районах Украины на понедельник, 29 ноября.