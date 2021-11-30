Спасатели Украины предупреждают, что любителям зимних походов в горы стоит учесть погодные условия, которые сейчас есть на горе Поп Иван в Карпатах.

Об этом сообщает в Facebook во вторник, 30 ноября, ГСЧС Украины.

По сообщению спасателей, такая ситуация будет наблюдаться до 3 декабря включительно. В ГСЧС порекомендовали в ближайшие дни любоваться зимними пейзажами Ивано-Франковской области дистанционно.

Напомним, что в понедельник, 29 ноября, украинские Карпаты заметало снегом. На горе Поп Иван Черногорский из-за облачности и снегопада видимость ограничилась до 40 метров, а температура воздуха снизилась до трех градусов ниже ноля.

Спасатели предупредили о вьюге в Карпатах. Источник: Facebook/ГСЧС Украины

Ранее "Страна" сообщала, что патрульная полиция призвала водителей быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в Украине. Кроме того, полиция напомнила о необходимости поменять автомобильные шины на зимние. Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах и ​​использовать световозвращающие элементы.

Также мы писали, что в первый день зимы Украину накроет снегом. В ночь на 1 декабря в Закарпатье, в Карпатах и ​​в юго-восточных областях ожидается умеренный, а местами значительный снег. На дорогах местами гололедица.