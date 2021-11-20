В субботу, 20 ноября, гору Поп Иван Черногорский засыпало снегом с высотой заносов до одного метра. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горно-поискового поста в Facebook.

"По состоянию на 11:45 20.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 градусов, ветер западный 8 м/с, ограниченная видимость до 50 метров, на северных склонах передувы снега до 1 м", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, северо-восточную часть Китая накрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тысяч.

Также мы писали, что по данным Украинского гидрометцентра, 19 ноября, в Украине была динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH влияли на погоду большинства областей страны, поэтому местами ждали дождей, а иногда даже мокрого снега.

"Страна" также писала, что Украину уже засыпало первым снегом. В ночь на 19 ноября сразу в нескольких регионах зафиксировали снежный покров. Продержался он недолго, но уже на следующей неделе синоптики обещают новую порцию снега. Собрали фото первого снега из разных уголков страны, а также разобрались, когда ждать настоящей зимы, ждать ли снег и мороз на Новый год и Крещение, и какой вообще будет зима 2022 года по прогнозам синоптиков.