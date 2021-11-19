В выходные дни, 20-21 ноября, в Украине будет довольно теплая для ноября погода - местами воздух прогреется +13. В субботу на юго-востоке страны пройдут осадки, а в воскресенье практически во всей Украине будет сухая погода.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр" и синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 20 ноября, в западных регионах Украины температура воздуха днем будет +6...+11 градусов, а ночью похолодает до +7...+2. Осадков не ожидается.

На востоке страны днем столбики термометров поднимутся до +8...+11 градусов, а ночью опустятся до +4...0. На протяжении дня и ночи будет идти дочь, а в Харьковской области ночью пройдет снег.

В северных областях Украины и Киеве днем температура воздуха будет +8...+11, а ночью +5...+3. В Черкасской и Полтавской областях пройдут дожди.

В южной части Украины ожидается дождь, температура днем будет +10...+12, а ночью +7...+4.

"Завтра в столице – сильный штормовой ветер! Порадует разве что температура воздуха: по выходным в Киеве около +10 градусов", - предупредила Наталья Диденко.

В воскресенье в Черниговской области пройдет дождь, а в Сумской ожидается дождь и мокрый снег, в остальных регионах Украины осадки не прогнозируют. Погода останется довольно теплой - днем столбики термометра в южных и западных регионах поднимутся до +8...+13 градусов. В восточной части страны будет проххладнее - +4...+8.

Ночью на востоке Украины похолодает до +2..-1 градуса, а в южной и западной частях Украины до +4...+6.

Согласно прогнозу Диденко, уже в начале следующей недели в Украину придет похолодание.

Напомним, в ночь на 19 ноября регионы Украины засыпало первым снегом.

Также сообщалось, что в середине октября Буковель засыпало снегом.