В четверг, 18 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода с небольшим дождем днем ​​на Закарпатье и Прикарпатье. А вот в северных областях (на Черниговщине, Сумщине), а также в Карпатах к дождю добавится мокрый снег. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 4-9 градусов ниже ноля, в западных областях от 3 градусов мороза до +2. В дневные часы синоптики прогнозируют по всей Украине возвращение к плюсовой температуре - до 3-8 градусов выше ноля.

В четверг в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью - без осадков, днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью до 4-9 градусов мороза, а днем потеплеет до +​​3-8. В Киеве ночью подморозит до 4-6 ниже ноля, днем ​​около +5.

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