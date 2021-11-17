В Украину придут ночной мороз, туман и мокрый снег. Карта погоды по регионам
В четверг, 18 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода с небольшим дождем днем на Закарпатье и Прикарпатье. А вот в северных областях (на Черниговщине, Сумщине), а также в Карпатах к дождю добавится мокрый снег. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Ночью и утром в западных областях местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 4-9 градусов ниже ноля, в западных областях от 3 градусов мороза до +2. В дневные часы синоптики прогнозируют по всей Украине возвращение к плюсовой температуре - до 3-8 градусов выше ноля.
В четверг в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ночью - без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью до 4-9 градусов мороза, а днем потеплеет до +3-8. В Киеве ночью подморозит до 4-6 ниже ноля, днем около +5.
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