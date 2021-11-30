В первый день зимы в Украине будет облачная с прояснениями погода и ожидается снегопад. В западных и северных регионах, а также в Винницкой области снег пойдет уже ночью. Вначале он будет умеренный, днем - ​​небольшой снег и мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ночь на 1 декабря в Закарпатье, в Карпатах и ​​в юго-восточных областях ожидается умеренный, а местами значительный снег. На дорогах местами гололедица. На остальной территории страны - без существенных осадков.

Ветер ожидается западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной и южной частях местами порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 5 градусов ниже ноля, а в Карпатах до -4-9 градусов. В дневные часы около ноля, в южной части до +2-7 градусов.

В Киеве и области 1 декабря ночью ожидается умеренный, а днем ​​небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -3, а днем до +3 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о гололедице и каше на дорогах в первый день зимы.

Также мы сообщали, что по данным синоптиков в декабре в Украину придут снегопады и до 23 градусов мороза.