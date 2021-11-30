Первый день зимы принесет Украине снегопад, а вместе с ним скользкую "кашу" на дорогах. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее данным, карта прогноза показывает наивысшую степень вероятности выпадения снега в среду, 1 декабря.

"1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающая среда не остыла достаточно. Карта (внизу) показывает самую большую вероятность снега завтра в Украине! Там, где будет теплее, очевидно, будет идти дождь", - прогнозирует синоптик и призывает соблюдать осторожность из-за того, что на дорогах уже появляется гололедица.

Наталья Диденко рекомендует завтра утепляться шарфами и шапками, поскольку ветер остается порывистым, и местами даже сильным. Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь опустится до 4 градусов мороза, а завтра днем ​​ожидается от -1 до +4, в южной части +3-8 градусов.

"Киевляне! Завтра ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и каша, с обеда осадки будут постепенно прекращаться. Ветер западный, порывистый, некомфортный. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.

2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание", - добавила синоптик и порекомендовала греться теплыми мыслями, воспоминаниями о хорошем лете и реальными планами на будущее лето.





Ранее "Страна" писала о том, что в декабре в Украину придут снегопады и до мороз до 23 градусов.

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