Погода в Украине в декабре не порадует украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.

Об этом сообщает Gismeteo в картах прогноза погоды на месяц для регионов страны.

По данным погодного ресурса, в первые дни декабря (2-3 числа) жителей Украины ждет потепление. Местами столбики термометров покажут до +10 градусов, но на выходных похолодает.

С начала следующей недели вероятны снегопады, а в середине - 8-9 декабря - могут ударить морозы.

В северной части страны возможно похолодание до -21... -23 ночью, а днем до -10... -15 градусов.

Далее и до конца месяца синоптическая ситуация стабилизируется, сильные перепады не прогнозируются.

Синоптики Укргидрометцентре прогнозируют, что температура и осадки будут в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается от -4...+3 градусов, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы)", - сообщили в месячном прогнозе Укргидрометцентра.

Синоптики дали прогноз на декабрь. Источник: Gismeteo

Ранее "Страна" сообщала, что 29 ноября - последний день пребывания Украины в теплом секторе мощного циклона, который движется на юго-восток. Это означает, что в ближайшие дни будет холодать, и похолодание начнется с запада.

Также мы писали, что в результате ухудшения погодных условий в Киевской, Черниговской и Кировоградской областях утром в субботу, 27 ноября, обесточенными оказались 126 населенных пунктов.