Во вторник в 11 областях Украины и Киеве объявлено штормовое предупреждение. Список регионов
Во вторник, 30 ноября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. В 11 областях и в Киеве объявлено штормовое предупреждение.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Штормовое предупреждение объявлено в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также в столице.
Вместе с тем, по данным синоптиков, сегодня в большинстве регионов ожидается солнечная погода. Однако в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдет дождь.
Теплее всего будет в южных и некоторых восточных регионах. В частности, в Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут до +9 градусов, в Харьковской и Херсонской областях - до +7.
В Киеве во вторник воздух прогреется до трех градусов. В столице будет сухо и солнечно.
Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в декабре не порадует украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.
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