Во вторник, 30 ноября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. В 11 областях и в Киеве объявлено штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Штормовое предупреждение объявлено в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также в столице.

Вместе с тем, по данным синоптиков, сегодня в большинстве регионов ожидается солнечная погода. Однако в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях пройдет дождь.

Теплее всего будет в южных и некоторых восточных регионах. В частности, в Донецкой и Луганской областях столбики термометров покажут до +9 градусов, в Харьковской и Херсонской областях - до +7.

В Киеве во вторник воздух прогреется до трех градусов. В столице будет сухо и солнечно.

Напомним, по данным синоптиков, погода в Украине в декабре не порадует украинцев резкими перепадами уже в первой декаде месяца. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, а также морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.

Также мы писали, когда в Киеве пошел первый снег.