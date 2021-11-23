Во вторник, 23 ноября, как и обещали синоптики, в Киеве пошел снег. Он начал падать при плюсовой температуре воздуха и снежинки практически сразу таяли. Однако, к вечеру синоптики прогнозируют в столице настоящий снегопад. Под конец рабочего дня по городу уже поползли тянучки на дорогах.
"Страна" собрала фото со снегом из разных уголков Киева.
Снег кружится в центре столицы.
Так выглядят заснеженные Дорогожичи.
Снег засыпал Бабий Яр в Киеве.
Особенно впечатляюще снежные вихри выглядят над зеркальным мемориалом в парке.
На Борщаговке снег прямо повалил к вечеру.
Из-за снегопада Киев начинает погружаться в пробки сразу по окончанию рабочего дня. Основные направления по состоянию на 18:20 уже окрашены в "красный", на дорогах ДТП.
Пробки в Киеве вечером 23 ноября
Напомним, что украинских водителей уже призвали быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране. Мокрый снег с дождем и местами гололедицу обещают во многих регионах 23 ноября.
Дождь, переходящий в снег, ожидается сегодня в западных регионах. На востоке также прогнозируют дождь со снегом. При этом днем температура воздуха будет с плюсом, а ночью возможен мороз до -4, то есть вероятна гололедица на дорогах.