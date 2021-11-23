Во вторник, 23 ноября, как и обещали синоптики, в Киеве пошел снег. Он начал падать при плюсовой температуре воздуха и снежинки практически сразу таяли. Однако, к вечеру синоптики прогнозируют в столице настоящий снегопад. Под конец рабочего дня по городу уже поползли тянучки на дорогах.

"Страна" собрала фото со снегом из разных уголков Киева.

Снег кружится в центре столицы.

Так выглядят заснеженные Дорогожичи.

Снег засыпал Бабий Яр в Киеве.

Особенно впечатляюще снежные вихри выглядят над зеркальным мемориалом в парке.

На Борщаговке снег прямо повалил к вечеру.

Из-за снегопада Киев начинает погружаться в пробки сразу по окончанию рабочего дня. Основные направления по состоянию на 18:20 уже окрашены в "красный", на дорогах ДТП.

Пробки в Киеве вечером 23 ноября

Напомним, что украинских водителей уже призвали быть осторожнее из-за снегопадов и гололедицы в стране. Мокрый снег с дождем и местами гололедицу обещают во многих регионах 23 ноября.

Дождь, переходящий в снег, ожидается сегодня в западных регионах. На востоке также прогнозируют дождь со снегом. При этом днем температура воздуха будет с плюсом, а ночью возможен мороз до -4, то есть вероятна гололедица на дорогах.