Из-за сильных порывов ветра утром в среду, 1 декабря, без электричества остались 56 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская – 39, Одесская – 16 и Донецкая – 1", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 29 ноября, сильнейший ураган обрушился на столицу Турции. Из-за непогоды в Стамбуле погибли четыре человека еще 19 пострадали.

Также в Крыму бушевал шторм, пришедший из Турции. В "правительстве" полуострова сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе была обесточена. Также из-за сильного ветра было прервано троллейбусное сообщение.

Кроме того, в Харькове из-за сильного ветра утром 30 ноября по всему городу были повалены деревья, оборваны провода, разбиты минимум пять машин.