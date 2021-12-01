Из-за непогоды утром 1 декабря в Украине без электричества остались более полусотни населенных пунктов
Из-за сильных порывов ветра утром в среду, 1 декабря, без электричества остались 56 населенных пунктов в пяти областях Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская – 39, Одесская – 16 и Донецкая – 1", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в среду.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 29 ноября, сильнейший ураган обрушился на столицу Турции. Из-за непогоды в Стамбуле погибли четыре человека еще 19 пострадали.
Также в Крыму бушевал шторм, пришедший из Турции. В "правительстве" полуострова сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе была обесточена. Также из-за сильного ветра было прервано троллейбусное сообщение.
Кроме того, в Харькове из-за сильного ветра утром 30 ноября по всему городу были повалены деревья, оборваны провода, разбиты минимум пять машин.