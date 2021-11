В понедельник, 29 ноября, сильнейший ураган обрушился на столицу Турции. Из-за непогоды в Стамбуле погибли четыре человека еще 19 пострадали.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Так, в районе Эсеньюрт сильные порывы ветра сорвали часть крыши. Она упала на проходящую мимо женщину и ребенка. В результате инцидента погибла женщина, а ребенок получил травмы.

Порывы ветра выкорчевывают деревья и повреждают машины.

Власти закрыли для морского транспорта пролив Босфор, пересекающий город и отменили паромное сообщение.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz