В Черниговской области штормовой ветер повалил деревья. Вследствие этого движение по некоторым трассам было перекрыто.

Об этом 20 ноября сообщает сайт Национальной полиции Украины.

Правоохранители рассказали, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.

Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейские.

В полиции призвали водителей быть внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий.

Напомним, что в субботу, 20 ноября, в Украине ожидались не только дожди и потепление, но и резкие порывы ветра. В стране было объявлено штормовое предупреждение, установлен желтый уровень опасности.

Ветер повалил деревья в Черниговской области. Источник: Нацполиция Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на пятницу, 19 ноября, сразу в нескольких регионах Украины выпали осадки в виде снега. Снег был мокрый и быстро растаял. В частности, снег выпал в Черниговской области. Начало засыпать снегом и горнолыжные курорты Карпат.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 20-21 ноября в Украине будет тепло. Синоптик оговорилась, что неожиданное потепление будет нивелировать сильный, со штормовыми порывами, северо-западный ветер.