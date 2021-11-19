В субботу, 20 ноября, в Украине ожидаются не только дожди и потепление, но и резкие порывы ветра. В стране объявлено штормовой предупреждения, уровень опасности желтый.

Об этом свидетельствуют данный Укргидрометцентра.

Штормовое предупреждение (желтый уровень опасности) из-за сильного ветра объявлено во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Ночью в западных и южных регионах, а днем уже практический во всех областях ожидаются порывы ветров 15-20 метров в секунду.

При этом в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой области скорость ветер будет еще более сильным, его скорость достигнет 24 метров в секунду.

Желтый или первый уровень опасности - это уровень, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб связи, электроснабжения, строительства, коммунальных служб и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог транспортного движения.

Напомним, в ночь на 19 ноября часть регионов Украины, в том числе и горнолыжные курорты, засыпало первым снегом.

Также сообщалось, что в середине октября в Буковель пошел первый снег.