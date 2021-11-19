Греемся, отбиваемся от ветра, наслаждаемся дождем и вместе празднуем отличный день - День работников украинской гидрометеорологической службы, такой прогноз дала на ближайшие выходные украинский синоптик Наталья Диденко.

"Итак, для нашего общего благополучия, безопасности и процветания. И именно сегодня хочу еще раз напомнить, что синоптики совершают ошибки. Как инженеры, врачи, журналисты, учителя, политики, государственные чиновники, строители, фермеры, менеджеры, пилоты, водители, ученые, домохозяйки, президенты, продавцы... Этот перечень можно продолжать, святые – все на небе, а здесь, на Земле – все обычные люди, но мало кто сможет удерживать так высоко профессиональную планку, как синоптики", - считает Диденко.

"Я имею в виду, например, что достоверность прогнозов погоды на сутки-три по Киеву и в среднем по Украине составляет 89-93 процента. Это очень высокий показатель и высокий показатель профессионализма. И это не потому, что мне так хочется или синоптики - рисованные игрушки, это - статистические данные. Сухие и неэмоциональные", - заявила синоптик.

"20-21 ноября в Украине будет тепло. Это относительно, конечно, однако все же для этого времени максимальные +7+13 градусов комфортны. Неожиданное (но прогнозируемое) потепление будет нивелировать сильный, к штормовым порывам, северо-западный ветер", - сообщила Диденко со ссылкой на карту.

"Дожди задержатся в большинстве областей Украины в ближайшую ночь и завтра утром. Днем в субботу сильная дождливая погода предполагается в восточной части, в Запорожье, Сумщине и в Крыму. Немного осадков достанется и Карпатам", предупреждает синоптик.



"На остальной территории 20 ноября и в течение 21 ноября ничего существенного. В Киеве в ночь на субботу и утром 20 ноября пройдут дожди, днем ​​20 ноября и в воскресенье - без существенных осадков. Завтра в столице – сильный штормовой ветер! Порадует разве что температура воздуха: по выходным в Киеве около +10 градусов. С понедельника-вторника в Украину войдет очередное похолодание", заключила Диденко.





В День работников украинской гидрометеорологической службы синоптик заявила, что этот праздник выглядит особым, потому что в этом году служба празднует 100-летний юбилей.

"Служба состоит из многих факторов-помощниц людям и обществу, но мне, разумеется, ближе метеорология, прогноз погоды. И, убеждена, мы все понимаем, что время анекдотов и пренебрежения синоптиками растворилось в новом времени понимания - важность предусмотрительности погоды не только на бытовом уровне, но и для всех ветвей жизнедеятельности страны", считает Диденко.