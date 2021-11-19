В Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и сильный ветер
Несмотря на первые заморозки и приближение тихой зимней погоды, в Украине объявили штормовое предупреждение на сегодня, 19 ноября. Все регионы страны накроет дождем, а в западной части ожидается еще и сильный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня, 19 ноября, в западных регионах Украины ожидают порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый - Ред.).
Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:
- Ровенской;
- Волынской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской;
- Черновицкой.
Между тем, сегодня во всех регионах Украины пройдут дожди, в том числе и в Киеве. В западных и северных регионах возможны ливни.
Первый уровень опасности (или как еще его называют - "желтый" - Ред.) - уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб связи, электроснабжения, строительства, коммунальных служб и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог транспортного движения.
Напомним, ранее мы сообщали о том, северо-восточную часть Китая накрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тысяч.
Кроме того, по данным Украинского гидрометцентра, сегодня, 19 ноября, в Украине ожидается динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH будут влиять на погоду большинства областей страны, поэтому стоит ожидать дождей, а иногда даже мокрый снег.