Несмотря на первые заморозки и приближение тихой зимней погоды, в Украине объявили штормовое предупреждение на сегодня, 19 ноября. Все регионы страны накроет дождем, а в западной части ожидается еще и сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 19 ноября, в западных регионах Украины ожидают порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый - Ред.).

Штормовое предупреждение объявлено в таких областях:

Ровенской;

Волынской;

Львовской;

Хмельницкой;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Черновицкой.

Между тем, сегодня во всех регионах Украины пройдут дожди, в том числе и в Киеве. В западных и северных регионах возможны ливни.

Первый уровень опасности (или как еще его называют - "желтый" - Ред.) - уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб связи, электроснабжения, строительства, коммунальных служб и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог транспортного движения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, северо-восточную часть Китая накрыло рекордным количеством снега за последние 100 лет. В результате непогоды погиб 1 человек, среди пострадавших - более 5,6 тысяч.

Кроме того, по данным Украинского гидрометцентра, сегодня, 19 ноября, в Украине ожидается динамичная синоптическая ситуация. Северные циклоны VOLKER и ULRICH будут влиять на погоду большинства областей страны, поэтому стоит ожидать дождей, а иногда даже мокрый снег.