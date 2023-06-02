Внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова 16-летняя Маша Данилова мощно врывается в украинский шоу-бизнес. Девушка выпустила уже второй клип.

Вчера она представила очередное музыкальное видео на трек "Кайф", который уже распиарили на многих радиостанциях, подключили промо в СМИ.

Смысл своего нового клипа Маша описала так: "Жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят. Для меня эта работа максимально о свободе во всех измерениях и смыслах, главный смысл жизни - кайфовать от нее".

Помимо этого у Даниловой есть еще несколько песен. Самая известная - это композиция "Лампочки", которая была презентована в начале года. В клипе на песню внучка секретаря СНБО пела около автомобиля марки "Бентли".

О Маше известно, что она часто путешествует. В прошлом месяце она, например, праздновала свой день рождения в Будапеште. В ее гардеробе есть несколько лакшери-сумок. Одна из них похожа на Louis Vuitton multi pochette стоимостью €2200. Еще на снимках девушки мелькает легендарная Prada Nylon за €1450.

Как писала "Страна", еще одна украинская певица Ирина Федишин заявила, что ее обманули организаторы лондонского концерта, на котором собирали средства на ВСУ.

Также мы сообщали, что попавшая в скандал со съемкой ПВО певица Инна Воронова решила показать грудь в поддержку ВСУ.