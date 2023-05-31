У киевской певицы Инны Вороновой, которая была недавно задержана за съемки работы украинской ПВО, проходят обыски СБУ.

Об этом "Стране" сообщил источник в окружении Вороновой.

"Видимо, извинений на камеру было недостаточно. Обыск проводила СБУ. Ей вручили подозрение, скоро будет суд по мере пресечения ", - заявил "Стране" источник.

В СБУ "Стране" также подтвердили эту информацию.

Напомним, ранее певица Инна Воронова опубликовала у себя в Instagram видео, где было видно откуда интенсивно работает система ПВО. После чего, через некоторое время, на этом месте видна вспышка, что в российских телеграм-каналах и трактовали, как прилет "Кинжала" по "Пэтриоту". Видео стали распространять в российских каналах, как подтверждение этому.

После скандала СБУ открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о работе ВСУ). Блогерам, которые снимали работу ПВО, грозит до 8 лет заключения.

Напомним, что кроме Инны Вороновой сообщалось, что правоохранители пришли к еще нескольким блогерам.

Также мы писали о том, что ЗРК Patriot продолжает работать в Киеве.

А в СБУ призвали владельцев камер наблюдения прекратить онлайн-трансляции, если они есть, чтобы не помогать в корректировке россиянам.