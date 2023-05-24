Украинская певица и блогер Инна Воронова, недавно попавшая в скандал с публикацией позиций ПВО, опубликовала в Instagram фото в прозрачной майке с подписью "Фото для поднятия боевого духа ВСУ".

В комментариях Воронову раскритиковали - как из-за самого фото, назвав его "кринжовым", так и из-за русскоязычной подписи к нему.

Напомним, что после того скандала СБУ пришла к блогерам, которые снимали работу ПВО. На тех видео было видно место, откуда интенсивно работает система ПВО. После чего, через некоторое время, на этом месте видна вспышка, что в российских телеграм-каналах и трактуется как прилет "Кинжала" по "Пэтриоту".

"Стране" тогда стали известны имена шести блогеров, которых задержала СБУ по подозрению в публикации видео работы ПВО при отражении ракетной атаки на Киев ночью 16 мая.

Их зовут: Евгений Казимиренко, Инна Чернецкая, Богдан Сыч, Людмила Нужна, Роман Магомедов, Дарья Семенченко.

Также было опубликовано видео с извинениями Вороновой, муж которой, напомним, осужден за торговлю наркотиками.

Касательно мужа. Адвокат осужденного бизнесмена Чернецкого недавно опроверг информацию, что тот вышел на свободу.