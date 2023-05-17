Адвокат бизнесмена Юрия Чернецкого (который ранее получил срок за торговлю наркотиками) Богдан Хмельницкий в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что его подзащитный вышел на свободу. Вчера об этом сообщили ряд телеграмм-каналов со ссылкой на решение суда от 16 мая.

"Мой подзащитный до сих пор под стражей, однако вчера мы действительно выиграли Печерский суд, по которому моему клиенту грозило 10 лет лишения свободы. Дело закрыто, мера пресечения снята. В то же время он находится под стражей по решению Бориспольского суда. Это два разных дела. Сейчас на решение Бориспольского суда подана апелляции, с декабря 2022 года мы ждём рассмотрение дела", - заявил "Стране" Богдан Хмельницкий.

Напомним, киевского бизнесмена Чернецкого приговорили к 5 годам тюрьмы за продажу наркотиков.

Ранее мы рассказывали, чем известен задержанный поставщик кокаина украинской элите.

Также мы писали, что его экс-супруга опубликовала в Instagram кадры работы ПВО в Киеве. В комментариях Воронову раскритиковали и призвали правоохранителей расследовать данный инцидент. Ею и еще пятью блогерами уже занимается СБУ.