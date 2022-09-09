Поставщику кокаина для украинской элиты Юрию Чернецкому назначили меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября с возможностью выйти под залог в 1 984 800 гривен.

Такое решение принял суд в Борисполе, пишет УНН.

48-летний бизнесмен обвиняется по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Прокурор по делу Чернецкого потребовал у суда заключения обвиняемого на 8 лет. Сторона обвинения указывает на наличие свидетелей и видео, на котором можно заметить, как в 2020 году Чернецкий сбыл наркотические вещества подставному работнику силовых структур.

Следующее заседание, на котором должен быть оглашен приговор, состоится 18 октября.

Напомним, жена Юрия Чернецкого певица Инна Воронова завела аккаунт на сайте OnlyFans, где намерена продолжить сбор денег для залога своему мужу.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем известен задержанный поставщик кокаина украинской элите Юрий Чернецкий.