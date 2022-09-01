Жена Юрия Чернецкого, которого называют поставщиком кокаина украинской элите, певица Инна Воронова завела аккаунт на сайте OnlyFans, где намерена продолжить сбор денег для залога своему мужу.

Напомним, ранее Воронова объявила сбор денег на залог, чтобы ее супруг покинул СИЗО. Женщина заявила, что необходимо собрать 4 миллиона гривен, а за это она обещает неравнодушным подписчикам бесплатный концерт.

"Если 4000 человек пошлют 1000 гривен, будет концерт любви", - пообещала она в Instagram.

Но, видимо, процесс сбора денег идёт не быстро, а потому девушка решила расширить зону сбора средств ещё и на OnlyFans - сервисе подписки на контент (как правило, эротического содержания).

Ранее Чернецкого задержали в Киеве во время сбыта кокаина. При проведении обыска у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы. Суд избрал для Чернецкого меру пресечения в виде содержания под стражей, но он может выйти под залог в размере почти 4 миллионов гривен.

"Страна" писала о Юрии Чернецком еще в декабре прошлого года в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии "Слуга народа". Тогда цепочку депутатов, любителей "нюхнуть", установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко.

Ранее мы подробно рассказывали, чем известен задержанный на днях поставщик кокаина украинской элите Юрий Чернецкий.