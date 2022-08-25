В Киеве правоохранители разоблачили нарколабораторию, склад с ее "продукцией" на 10 миллионов гривен и целым арсеналом оружия.

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской городской прокуратуры.

В Киеве группа людей в лабораторных условиях изготавливала наркотические средства и психотропные вещества в особо крупных размерах для их продажи через интернет-магазины по всей Украине.

В ходе проведения следственных действий правоохранители провели обыски на территории Киева и Киевской области и выявили лабораторию по изготовлению метадона и психотропного вещества амфетамин в промышленных масштабах, а также склад хранения готовой продукции на общую сумму 10 миллионов гривен.

По результатам обысков изъято более 16 кг метадона, 1 кг амфетамина, более 100 л прекурсоров, а также 75 единиц лабораторного оборудования, с помощью которого производились наркотики. Кроме того, изъято 37 гранат разной маркировки, 8 запалов к гранате УЗРГМ, 5 единиц огнестрельного оружия и более 4 тысяч патронов разного калибра.

Правоохранители задержали организатора нарколаборатории. Ему сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст.263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве патрульные остановили водителя авто во время комендантского часа и нашли в салоне пистолет с наркотиками.

Также мы писали, что РФ курировала банду, производившую и отправлявшую на фронт наркотики для ВСУ.