В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 2 млн гривен. Он попался, потому что заметив на улице патруль полиции, выбросил в окно машины сверток с белым веществом.

Об этом сообщает прокуратура.

Потом оказалось, что в пакете было около 600 грамм психотропного вещества PVP.

Дома у киевлянина нашли еще 146 полимерных пакетов с различными наркотическими средствами, которые мужчина незаконно приобрел и хранил в целях сбыта.

Согласно материалам следствия, мужчина через один из анонимных телеграмм-каналов договорился о поставках ему оптовыми партиями психотропных веществ для дальнейшего розничного сбыта на территории Киева путем осуществления "закладок".

Идет следствие, решается вопрос об аресте.

Ранее мы публиковали фото, как в Киеве девушка получила в ведре со штукатуркой большую партию особо опасных наркотиков, которые она вместе с сообщниками распространяла на территории столицы с помощью "закладок".

Также недавно в Киеве молодую пару задержали при закладке наркотиков в парке. Дома нашли целый пакет с веществами. 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель успели сделать 150 тайников с наркотиками в одном из парков Киева. У них дома нашли еще 400 г вещества PVP, зип-пакеты для фасовки и электронные весы.