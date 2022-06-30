В парке Киева полиция "на горячем" задержала двух закладчиков, которые успели сделать 150 тайников с наркотиками. Ими оказались 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель.

Об этом сообщает Дарницкая прокуратура.

У них дома нашли еще 400 г вещества PVP, зип-пакеты для фасовки и электронные весы.

Они оба задержаны, им доложено о подозрении по фактам незаконного приобретения и хранения психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта (ч 2 ст. 307 УК Украины).

Решается вопрос об избрании мер пресечения.

Ранее в Киеве полиция разоблачила точку сбыта наркотиков, замаскированную под магазин брендовой одежды. При обыске оперативники нашли незаконные вещества на 500 000 гривен. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

А в ГБР заявили о разоблачении группировки, которая производила в больших объемах наркотики и распространяла их по своим каналам - преимущественно военнослужащим ВСУ, которые воюют на востоке Украины. Все это покрывали подкупленные сотрудники правоохранительных органов.

В ведомстве утверждают, что таким образом группировка пыталась подорвать боевую готовность ВСУ, а курировали ее спецслужбы РФ.