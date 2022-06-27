В Центре общественного здравоохранения при Минздраве Украины заявили, что каннабис - наркотик №1 в мире. Медики спрогнозировали, что показатель наркоманов в мире до 2030 года вырастет на 11% из-за демографических показателей. Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

"За последние 10 лет этот показатель вырос – на 10 млн человек. Прогнозируется, что до 2030 года количество людей, которые употребляют наркотики, вырастет в мире на 11% только с учетом демографических показателей. В странах Африки этот уровень уже находится на отметке в 40%", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ решили рассказать, что:

Каннабис - наркотик №1 в мире по распространению употребления в немедицинских целях: примерно 200 млн человек употребляли его в мире в 2019 году;

Вторым по распространению психоактивным веществом стали опиоиды - 1,2% населения планеты употребляли их в немедицинских целях;

Употребление стимуляторов, в частности амфетамина и метамфитамина, было зафиксировано среди 27 млн человек в мире, что составляет 0,5% от глобальной популяции.

В ЦОЗ напомнили, что употребление наркотиков связано с негативными последствиями для здоровья и сокращением длительности жизни.

"За последние 30 лет количество смертей в результате употребления наркотиков выросло на 45% и в 2019 году составила 366 000 человек", - говорится в сообщении.

Также чиновники уточнили, что около 11% потребителей вводят наркотики при помощи инъекции. Данный вид является наиболее опасным, ведь повышается риск инфицирования ВИЧ, вирусными гепатитами В и С.

"Более того, каждый десятый потребитель инъекционных наркотиков имеет ВИЧ (12,6%), а половина (50,2%) – вирусный гепатит С, по оценкам UNODC, ВООЗ, ЮНЕЙДС и Мирового банка", - добавили в ЦОЗ.

В то же время они уточнили, что наркотики не всегда приводят к психическим расстройствам – зависимости.

В мире всего 36 млн человек страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков. И только 1 человек из 8 может воспользоваться доступом к фармацевтическому лечению и медицинской помощи.

Напомним, в политическую повестку Украины довольно неожиданно вернулись ряд вопросов, вызывавших в довоенное время неоднозначную реакцию общества. Один из них - легализация медицинского каннабиса (или, проще говоря, конопли), одобрить которую на этот раз предлагает Верховной Раде правительство.

Ранее законодательная инициатива исходила от группы депутатов - в основном из провластной "Слуги народа" (СН), но, несмотря на это, проект сняли с рассмотрения после критики в СМИ.