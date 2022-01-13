Ученые из Фармацевтического колледжа и Института Линуса Полинга в США выяснили, что соединения конопли могут блокировать проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек не заражается коронавирусом.

Об этом пишет MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

По данным исследования, каннабигеролиновая кислота CBGA, и каннабидиолиновая кислота CBDA, соединяются со спайк-белоком. Именно против него направлены все существующие вакцины и терапия антителами.

"Эти каннабиноидные кислоты в большом количестве содержится в конопле и во многих экстрактах конопли. Это не наркотические вещества и они не содержат психоактивных ингредиентов марихуаны, поэтому безопасны для людей. И наше исследование показало, что они были одинаково эффективны против всех вариантов SARS-CoV-2, включая варианты "Дельта" и "Омикрон", - заявили ученые.

Напомним, британские медики назвали один из самых распространенных симптомов "Омикрона" у вакцинированных пациентов.

Также мы писали о том, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.