Британские ученые выяснили, что один из самых распространенных симптомов штамма коронавируса "Омикрон" - это частое чихание. При этом чаще с этим симптомом сталкиваются вакцинированные от Covid-19 пациенты.

Об этом сообщает Express.

По данным британских врачей, потеря обоняния и вкуса стала гораздо менее распространенным симптомом при заражении штаммом коронавируса "Омикрон". В то же время вакцинированные от ковида пациента все чаще жалуются на чихание.

"Интересно, что наши данные показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на Covid-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку", - заявили ученые.

Также эксперты сообщили, что они не обнаружили большой разницы в симптомах "Дельты" и "Омикрона".

"Только 50% людей испытывают три классических симптома: лихорадку, кашель и потерю обоняния или вкуса", - сообщили специалисты. При этом обоняние и вкус теперь теряет лишь каждый пятый заболевший.

Напомним, ранее в США назвали симптомы штамма коронавируса "Омикрон", при которых нужно срочно обращаться в больницу.

Также мы писали о том, что в ВОЗ прогнозируют заражение штаммом "Омикрон" более половины населения Европы уже в ближайшие недели.