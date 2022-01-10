Вслед за фармацевтической компанией Pfizer в американская Moderna также анонсировала реализацию новой вакцины, точнее специального бустера, против штамма "Омикрон" осенью текущего года.

Об этом сообщает генеральный директор "Модерны" Стефан Бансел телеканалу CNBC.

"Мы обсуждаем с мировыми лидерами в сфере общественного здравоохранения, что, по нашему мнению, является лучшей стратегией для потенциального бустера осенью 2022 года. Мы считаем, что он должен противодействовать "Омикрону", - сказал он.

Он также добавил, этот бустер "Модерны" скоро начнет клинические испытания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в фармкомпании Moderna предупреждают о рисках одновременного заражения штаммами коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Это может привести к мутации вируса и появлению еще более опасной его разновидности.

Кроме того, мы также писали, что американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее третья доза ее вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против штамма "Омикрон" почти в 37 раз. В компании сообщили, что данные Moderna основаны на анализе полученной информации относительно 20 реципиентов бустеров с уровнями антител, измеренными на 29-й день после вакцинации.