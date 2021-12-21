В Украине стабильно снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией, но при этом новый штамм "Омикрон" представляет собой серьезную потенциальную угрозу всплеска заболеваемости в январе 2022 года.

Об этом сообщил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко во время брифинга.

По его словам, на данный момент Украина отличается от Европы именно спадом заболеваемости коронавирусом.

"В Украине уже шестую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество новых случаев уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций - на 17%, смертность - на 24%. "Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года", - сообщил Ганиченко.

Напомним, в Украине за сутки заболеваемость коронавирусом подскочила в 2,3 раза. В понедельник, 20 декабря, утром сообщалось о 2 536 новых случаях болезни, а во вторник, 21 декабря, этот показатель увеличился до 6 029 человек.

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