Центры Соединенных Штатов Америки по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили в четверг, что к ним поступили восемь сообщений о случаях миокардит у детей в возрасте 5-11 лет, которые привились от Covid-19 вакцинами Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Reuters.

"CDC ранее заявляли, что частота случаев миокардита у мальчиков в возрасте от 16 до 17 лет может составлять более 69 случаев на миллион вторых введенных доз и около 40 случаев на миллион вторых доз у мальчиков в возрасте 12-15 лет", - пишет издание.

Однако в Центре по контролю и профилактике заболеваний ничего не сказали о том, что существует ли связь между случаями миокардита и вакциной. В CDC также не стали раскрывать информацию о случаях миокардита в возрастной группе без вакцинации.

"Агентство сообщило, что на момент изучения данных было получено более 7 миллионов доз вакцины в возрастной группе от 5 до 11 лет: 5,1 миллиона первых доз и 2 миллиона вторых доз. По данным CDC, эти случаи имели легкое клиническое течение", - пишет Reuters.

Эти случаи были озвучены в системе отчетности о побочных эффектах вакцин США и представлено CDC группе своих экспертов-консультантов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе форума "Украина 30. Саммит "Дети" заявил, что в Украине вскоре могут одобрить вакцинирование детей в возрасте от 5 лет от Covid-19. Он также добавил, что Минздрав "сегодня не делает приоритет на массовую вакцинацию детей".

Кроме того, "Страна" также информировала о том, что генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19.