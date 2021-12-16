Украина подписала договор с американской компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационного препарата "Паксловид". Это препарат используют для амбулаторного лечения больных Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга.

"Как и анонсировал ранее, Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" для амбулаторного лечения больных с коронавирусной болезнью", - cказал глава Минздрава.

По его словам, использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с коронавирусом из групп риска.

"В ноябре 2021 года производитель этих лекарств, компания Pfizer, объявила результаты клинических исследований. При назначении "Паксловида" в течение трех дней после появления симптомов Сovid-19 происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней", - добавил министр.

По его словам, законтрактованы на данный момент к закупке 300 тысяч курсов лекарственного средства "Паксловид" (PF-07321332/ritonavir).

Ляшко о "Паксловиде" - c 1:15

Напомним, в середине ноября 2021 года Pfizer подписала соглашение с Патентным фондом лекарственных средств ООН, который разрешил производство и продажу "Паксловида" в девяносто пяти развивающихся странах.

16 ноября Pfizer подала заявку властям США на разрешение использования "Паксловида" в экстренных случаях. Однако "Паксловид" пока не получил одобрения ВОЗ.

Также мы писали, что Украина закупит препарат "Молнупиравир", его производитель компания Merck недавно сообщила о снижении рисков госпитализации примерно на 50%.