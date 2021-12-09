Украинское правительство на заседании, в четверг, 9 декабря, согласовал проект закона, согласно которому предлагается продлить закупки лекарств через международные организации еще на год.

Напомним, Украине определен национальный стратегический закупщик лекарств - компания "Медицинские закупки Украины".

"Однако, как показывает практика закупок государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" в период прошлого и текущего годов, есть необходимость в продлении временного внедренного механизма параллельного использования для закупок", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательству, схема с международными организациями должна перестать работать с 30 апреля следующего года.

Также в качестве аргумента приводят закупки вакцины от Covid-19 на 2022-2023 годы, мол, через международные организации сделать это будет проще.

Если законопроект одобрит Верховная Рада, международные организации, которые за последние годы уже не раз попадали в скандалы с закупками препаратов для Украины, смогут задержаться на нашем рынке еще на год.

Напомним, ранее Рада изменила закон об упрощенных госзакупках во время карантина из-за коррупционных рисков.

Также мы писали, что ранее госпредприятие "Медзакупки" обвинили Минздрав в провале закупок вакцин в Украину.