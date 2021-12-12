В Минздраве Украины, где ранее напомнили украинцам, как выбирать качественные продукты питания, развенчали миф о том, что мультивитамины можно использовать как лекарства от болезней.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в воскресенье, 12 декабря.

В МОЗ рассказали, что поливитаминные комплексы – это такие диетические добавки, в которых содержится концентрированное количество питательных веществ (витамины, минеральные вещества и т.п.).

Содержание питательных веществ в диетических добавках не может превышать значений, которые люди могут получить из пищи при нормальном питании. Главным требованием к диетическим добавкам является безопасность их применения. В отличие от лекарственных средств, которые должны доказывать свою эффективность, использование поливитаминных комплексов не может производиться с целью лечения заболеваний.

В МОЗ добавили, что мультивитаминные комплексы создали не для того, чтобы бороться с болезнями, а чтобы подпитать организм человека, когда есть дефицит тех или иных витаминов и минералов, который может быть вызван, в частности, несоблюдением рекомендаций здорового питания.

В Минздраве напомнили, что потребление витаминов значительно большими дозами, чем необходимо для конкретного организма, может вызвать интоксикацию и гипервитаминоз. Симптомами таких состояний могут быть: слабость, головные боли, потеря аппетита. Возможны бессонница, возбуждение, аллергические реакции.

В МОЗ опровергли миф, что мультивитаминами можно лечить болезни. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, что есть и делать для хорошего уровня витамина D зимой.

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