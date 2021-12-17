Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило экстренное использование в Евросоюзе противоковидного лекарства в таблетках от Pfizer на раннем этапе заболевания.

Об этом сообщает агенство "Reuters" в четверг, 16 декабря.

По данным агентства, страны Евросоюза теперь смогут использовать противовирусные таблетки Pfizer от COVID-19 Паксловид на раннем этапе после постановки диагноза, даже если полная проверка препарата для получения разрешения регулирующих органов не была завершена.

Пациентам с риском развития тяжелых форм инфекции советуют начинать пятидневный курс Паксловида как можно скорее после постановки диагноза или в течение 5 дней с момента появления симптомов, но не тогда, когда уже требуется дополнительный кислород.

Ранее "Страна" сообщала, что в четверг, 16 декабря, Дания одобрила таблетки от коронавирусной инфекции Молнупиравир компании Merck. Их рекомендовали пациентам с COVID-19, подверженных риску тяжелого течения заболевания, включая пожилых людей.

Также мы писали, что EMA разрешила применять таблетки Lagevrio до выдачи разрешения на их продажу.