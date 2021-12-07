Министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе форума "Украина 30. Саммит "Дети" заявил, что в Украине вскоре могут одобрить вакцинирование детей в возрасте от 5 лет от Covid-19. Он также добавил, что Минздрав "сегодня не делает приоритет на массовую вакцинацию детей".

Об этом стало известно из онлайн-трансляции "Украина 30. Саммит "Дети".

Министр здравоохранения сообщил, что в Украине уже привились более 40 тыс. детей старше 12 лет, и не исключил того факта, что в скором времени разрешат вакцинировать и детей помладше.

"Мы разрешили вакцинироваться от ковида детям от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовалось этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет, я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения к инструкции и это также можно будет сделать", - сказал Ляшко.

"Но мы сегодня не делаем приоритет на массовую вакцинацию детей, поскольку мы направлены на группы риска - люди пожилого возраста для нас являются приоритетом", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине детям уже начали выдавать ковид-сертификаты в приложении "Дия". Речь идет о подростках старше 12 лет.

Кроме того, "Страна" информировала о том, что в Минздраве ответили на вопросы о том, зачем новорожденным украинцам делают прививку БЦЖ.