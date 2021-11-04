В Минздраве ответили на вопросы о том, зачем колоть вакцину БЦЖ, если потом все равно многие болеют туберкулезом и почему эта вакцина не защищает полностью.

Медики объясняют, что вследствие особенности иммунного ответа универсальной вакцины, которая бы предупреждала заболевание различными видами туберкулеза, нет. По крайней мере, она до сих пор еще не изобретена, хотя научные разработки ведутся.

"На сегодняшний день в арсенале медицины есть вакцина - БЦЖ - от тяжелых, генерализованных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и милиарный туберкулез. Они особенно опасны для детей первого года жизни

Без прививки вакциной БЦЖ у ребенка, который подхватит такой туберкулез, возрастает риск смерти. Поэтому эту вакцину вводят так рано - на 3-5 день жизни. Это рекомендуемый возраст для вакцинации, однако дети старше 5 дней также могут быть вакцинированы, если раньше они не были привиты по объективным причинам", - говорится в сообщении.

В Минздраве объясняют, что в течение жизни человек может заболеть туберкулезом, но, благодаря вакцине, в первые годы жизни у него не будет генерализованной формы туберкулеза с множественным поражением нескольких органов.

"БЦЖ - это живая вакцина со столь ослабленными микобактериями, что они не способны вызывать заболевание. БЦЖ используют во многих странах с высокой распространенностью ТБ для защиты детей. К сожалению, Украина до сих пор находится в этом перечне. Поэтому так важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок и своевременно защищать своих детей от угроз", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом.

Также мы сообщали, что в Украине в минувшем августе обнаружили более полутора тысяч случаев туберкулеза.