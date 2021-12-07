В Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения к новогодним праздникам. Однако в Минздраве рекомендуют отмечать их дома в семейном кругу и уже пройдя полный курс вакцинации.

Об этом в эфире "24 канала" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется... В прошлом году в этот период времени была новая волна. Правда, мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени", - сказал Ляшко.

По его словам, новые волны коронавируса не связаны с массовыми скоплениями людей на новогодние праздники. Ляшко заявил, что осенне-зимний период, особенно с февраля по март, традиционно происходит вспышка острых распираторных заболеваний. В связи с этим министр рекомендовал украинцам отмечать Новый год в семейном кругу.

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, Киев и восемь областей Украины во вторник, 7 декабря, покинули красную ковид-зону.

Также мы сообщали, что по новым правилам, которые вступили в силу с 6 декабря, желтую зону карантина в Украине фактически приравняли к красной.