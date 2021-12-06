С сегодняшнего дня в Украине ужесточили правила карантина. В основном новшества касаются фактически уравнивания красной и желтой зон.

Для Киева и области, которые и так находятся в красной зоне, главное изменение - это требование ко всем предприятиям сферы услуг (непродовольственные магазины, торговые центры, общепит, спортклубы и прочее) проверять у посетителей на входе ковид-сертификаты путём сканирования QR-кодов.

Журналисты "Страны" проверили, как выполняются новые правила.

Оказалось, что в большинстве мест требования по сканированию игнорируется. Более того, во многих местах ковид-сертификаты вообще не проверяют.

Например, в строительном гипермаркете "Леруа Мерлен". Тут никто никаких сертификатов не спрашивает. У входа стоит один охранник, но он просто следит за порядком. В торговом зале доступны абсолютно все категории товаров.

Продолжают игнорировать правила красной зоны карантина и заведения общественного питания. Так, например, в одном из заведений сети "Хлебный" можно прийти и сделать заказ даже без маски, о наличии сертификата никто не спрашивает.

В то же время если в непродовольственных магазинах и заведениях общественного питания никто не проверяет наличие COVID-сертификатов и масок, то на входе в некоторые ТЦ охранники просят взять маску и показать сертификат, однако никаких устройств, считывающих QR-код, у них нет.

ТЦ "Эпицентр" на Кольцевой, 1б работает с нарушением карантинных ограничений. Здесь у входа проверяют только температуру и то делают это выборочно, если посетитель проходит без проверки температуры его никто не останавливает. К продаже доступны все группы товаров. Также на территории ТЦ есть места общественного питания, куда можно попасть без каких либо COVID-документов.

В ТРЦ Ocean Plaza на входе проверяют и сканируют код. Без этого не впускают. Людей внутри торгового центра стало заметно меньше. Дополнительно в магазине "Брокард", расположенном в Ocean Plaza, попросили предъявить паспорт вакцинации (без кода), а на уточняющий вопрос "Зачем?", если предъявляли на входе, охранник уточнил, что в некоторых магазинах требуют повторно.

А вот в кафе "Песто" на Майдане Независимости даже не спрашивают наличие COVID-сертификатов.

В ТЦ Respublika Park у входа охранник просит предъявить COVID-документы, но QR-коды никто не сканирует. В ТЦ работает зона общественного питания, где сертификаты о вакцинации также не спрашивают.

Напомним, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь бизнесу для работы в желтой и оранжевой зонах необходимо обязательно проверять наличие сертификата о вакцинации (или другого ковид-документа) у клиентов и сотрудников.

Ранее "Страна" подробно писала о том, какие новые правила карантина действуют в Украине с 6 декабря.