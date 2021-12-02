С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. В МОЗ рассказали об основных изменениях на желтом и красном уровнях эпиднебезопасности.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в четверг, 2 декабря.

В МОЗ подробно объяснили, какие документы нужны и каких правил следует придерживаться для посещения общественных заведений - театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц и т.д.

Согласно изменениям, на "желтом" уровне могут работать только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест, или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие учреждения можно только тем людям, которые также получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

В МОЗ добавили, что раньше заведения имели возможность выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения "желтого" уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм.

С 6 декабря такая опциональность не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов - как у сотрудников, так и у посетителей.

Основное отличие "желтой" зоны от "красной" состоит в использовании документов о получении прививки.

Если на "желтом" уровне эпиднебезопасности можно использовать документ о получении одной дозы вакцины (желтый COVID-сертификат или справку 063-О), то на "красном" уровне допускается только документ о получении полного курса вакцинации (зеленый COVID-сертификат, международное свидетельство о вакцинации).

Негативный тест или сертификат о выздоровлении разрешается использовать на обоих уровнях эпиднебезопасности.

В МОЗ добавили, что с 6 декабря срок действия желтого COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Ранее он составлял 120 дней. Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 не будет действительным.

В МОЗ рассказали, какие документы нужны в "желтой" и "красной" карантинных зонах. Источник: Facebook/Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни Covid-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни.

Так, срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления теперь сократили до 105 дней вместо 180 дней.

Также сообщается, что Covid-сертификат после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Мы писали, что в Минздраве Украины объяснили, что делать при возникновении проблем с генерацией COVID-сертификата в приложении "Дия".