В Минздраве хотят ужесточить карантинный режим "желтой" зоны. В частности, в "желтых" областях планируют ввести полный курс вакцинации как для работников заведений так и для посетителей.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 22 ноября.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил Ляшко.

Сейчас в "желтых" зонах (в отличие от "красных") достаточно всего одной прививки для работников ресторанов, непродовольственных магазинов, спортклубов и прочей сферы услуг, а также для их посетителей.

Как видим, Минздрав хочет ужесточить это правило и обязать проходить полный курс вакцинации.

Напомним, на этой неделе Луганская и Львовская области покинут красную зону карантина.

Ранее "Страна" писала о том, что в МОЗ Украины рассказали об эффективности вакцины Moderna против штамма "Дельта".

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