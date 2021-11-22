Луганская и Львовская области скоро покинут красную зону карантина, как и анонсировалось ранее. В этих регионах стабилизировались показатели распространения коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям", - заявил он.

Ляшко о Луганской и Львовской областях - с 2:29

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины уже обратилось в Кабмин с просьбой вывести эти два региона из красной зоны карантина.

Мы также сообщали, что на текущей неделе красную зону может покинуть Черкасский регион.

Кроме того, министр здравоохранения заявлял, что по данным на вторую половину ноября, Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом в пределах третьей волны, но не исключена повторная вспышка. По его словам, число новых случаев Covid-19 снижается вторую неделю подряд, как и количество госпитализаций.