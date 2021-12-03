За неделю с 27 ноября по 3 декабря в Украине выявили 77 309 новых случаев COVID-19. Заболели 7 159 детей и 1 255 медицинских работников. Госпитализировали 20 216 человек, летальных исходов - 3 417. Выздоровели 141 599 человек.

Об этом сообщает в Facebook в пятницу, 3 декабря, Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

В ЦОЗ рассказали, какие регионы Украины находятся в "цветных" карантинных зонах:

В "желтой" зоне – Кировоградская, Харьковская, Тернопольская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне – Полтавская и Закарпатская области.

"Красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 введен в 18 областях и городе Киев.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 456 случаев на 100 тысяч населения.

Показатель госпитализации больных COVID-19 превышен в 9 областях. В среднем по стране он составляет 53,1 случай на 100 тысяч населения.

По состоянию на 2 декабря показатель загруженности коек с кислородом по стране составляет 43,2%.

Еженедельный отчет ЦОЗ о статистике заболеваемости коронавирусом. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что ученые из разных стран провели глобальное исследование и пришли к выводу, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% и является самой эффективной мерой в борьбе с Covid-19.

Также мы писали, что уже на следующей неделе восемь областей Украины могут выйти из "красной" зоны карантина, поскольку в этих регионах стабилизировалась ситуация с коронавирусом.