Киев обрел признаки желтой ковид-зоны. Фото: "Страна"

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.

Об этом свидетельствую данные Минздрава страны.

Киев и еще семь регионов страны красной зоны по состоянию на воскресенье, 5 декабря, соответствуют условиям желтой зоны. Там ситуация лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. Однако стоит отметить, что учитываются данные за субботу, 4 декабря, когда традиционного, благодаря "эффекту выходного дня", показываются заниженные показатели ковид-статистики.

В целом ситуация улучшилась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах:

  • Киев;
  • Днепропетровская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Херсонская область.

Напомним текущие зоны Украины 

"Желтая" зона:

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Черновицкая область
  • Харьковская область

"Оранжевая" зона:

  • Полтавская область
  • Закарпатская область

"Красная" зона:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область

Как ранее писала "Страна", в Украине второй день подряд фиксируют снижение заболеваемости ковидом. В течение субботы, 4 декабря, инфекцию выявили у 6 622 украинцев. Отметим, что таким образом количество людей с коронавирусом в стране уменьшается уже вторые сутки подряд. За 3 декабря заболевших украинцев насчитывалось 13 206 человек, за второе декабря - 13 777

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