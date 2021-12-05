Киев и еще 7 красных регионов Украины обрели признаки желтой зоны. Список
По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь регионов красной зоны адаптивного карантина в Украине отвечают критериям желтой зоны. Ситуация с COVID-19 в них прямо сейчас лучше, чем в двух областях оранжевой зоны.
Об этом свидетельствую данные Минздрава страны.
Киев и еще семь регионов страны красной зоны по состоянию на воскресенье, 5 декабря, соответствуют условиям желтой зоны. Там ситуация лучше, чем в двух областях оранжевой зоны. Однако стоит отметить, что учитываются данные за субботу, 4 декабря, когда традиционного, благодаря "эффекту выходного дня", показываются заниженные показатели ковид-статистики.
В целом ситуация улучшилась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах:
- Киев;
- Днепропетровская область;
- Ивано-Франковская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Херсонская область.
Напомним текущие зоны Украины
"Желтая" зона:
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Черновицкая область
- Харьковская область
"Оранжевая" зона:
- Полтавская область
- Закарпатская область
"Красная" зона:
- Киев
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Сумская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
Как ранее писала "Страна", в Украине второй день подряд фиксируют снижение заболеваемости ковидом. В течение субботы, 4 декабря, инфекцию выявили у 6 622 украинцев. Отметим, что таким образом количество людей с коронавирусом в стране уменьшается уже вторые сутки подряд. За 3 декабря заболевших украинцев насчитывалось 13 206 человек, за второе декабря - 13 777.