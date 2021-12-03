На следующей неделе из красной ковид-зоны хотят вывести 8 из 19 украинских регионов
Уже на следующей неделе восемь областей Украины могут выйти из "красной" зоны карантина, поскольку в этих регионах стабилизировалась ситуация с коронавирусом.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал журналистам в кулуарах Рады, пишет "РБК-Украина".
"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - сказал глава Минздрава.
По состоянию на пятницу, 3 декабря, в "красную" зону входит 18 областей Украины и Киев:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая,
- Киев
При этом по состоянию на 1 декабря 14 регионов "красной" зоны уже улучшили свои показатели, хоть и продолжают оставаться в этой зоне эпидемиологической опасности.
Между тем в Украине уже четвертый день подряд растет заболеваемость коронавирусом. 2 декабря заразились 13 777 человек, умерли - 509.
Напомним, с 6 декабря в Украине изменятся правила карантина.