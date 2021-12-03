Часть областей Украины могут выйти из "красной" зоны. Фото: "Страна"

Уже на следующей неделе восемь областей Украины могут выйти из "красной" зоны карантина, поскольку в этих регионах стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал журналистам в кулуарах Рады, пишет "РБК-Украина".

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - сказал глава Минздрава.

По состоянию на пятницу, 3 декабря, в "красную" зону входит 18 областей Украины и Киев:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская,
  • Винницкая,
  • Киев

При этом по состоянию на 1 декабря 14 регионов "красной" зоны уже улучшили свои показатели, хоть и продолжают оставаться в этой зоне эпидемиологической опасности.

Между тем в Украине уже четвертый день подряд растет заболеваемость коронавирусом. 2 декабря  заразились 13 777 человек, умерли - 509.

Напомним, с 6 декабря в Украине изменятся правила карантина

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