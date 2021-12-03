Ангела Меркель, которую 2 декабря проводили с поста канцлера ФРГ, заявила, что в Германии из-за ухудшающейся ситуации с которонавирусом вводят ограничения для всех, кто не сделал прививку от Covid-19.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам Меркель, в магазины, которые не продают товары первой необходимости, будут впускать только вакцинированных или тех, кто переболел Covid-19. Также невакцинированным гражданам запрещен вход в кафе и рестораны, кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения.

Такие нововведения действовали в некоторых землях ФГР, однако теперь они внедряются по всей территории страны.

В школах теперь нужно обязательно носить защитные маски на лице. В районах, где семидневный показатель зараженности превышает 350 на 100 тысяч населения, будут закрыты ночные клубы. При частных встречах или на праздниках разрешено участвовать не более 50 лицам, не более 200 могут собираться на открытом воздухе.

Кроме того, в этом году, как и в 2020, запрещается продавать и зажигать новогодние фейерверки, а также проводить новогодние мероприятия.

Напомним, Олаф Шольц, который сменит Меркель на посту канцлера Германии, выступил за введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.

Также мы писали, что в Германии решили запретить делать эвтаназию непривитым от коронавируса.