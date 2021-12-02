Вечером 2 декабря в Берлине, во дворе Министерства обороны, прошла торжественная церемония "Вечерняя заря" в честь Ангелы Меркель, которая уходит с поста канцлера Германии. Она была главой правительство в течение 16 лет.

Церемонию транслировали немецкие Ютуб-каналы и новостные агентства.

В действе принял участие бундесвер - это высший знак уважения, который гражданский человек может получить от немецких военных.

Вообще из-за пандемии количество присутствующих на мероприятии было минимальным: 52 министра правительства Меркель разных периодов и еще около 150 человек.

Меркель поблагодарила всех за сотрудничество и доверие. Также в своей речи она выразила признательность тем, кто спасает жизнь больных ковидом, и призналась, что за годы у власти столкнулась со многими вызовами. В речи она пожелала преемнику Олафу Шольцу удачи в работе.

Частью церемонии, которая в общей сложности длилась около часа, стали зажжение факелов и исполнение музыки по желанию Меркель. Ранее "Страна" рассказывала, какие композиции канцлер выбрала для прощального мероприятия.

Мы также писали, что на последнем заседании действующего Кабинета министров Шольц подарил Меркель метровый куст кизила.

Голосование в Бундестаге за кандидатуру Шольца пройдет 8 декабря. До этого времени Меркель будет продолжать исполнять обязанности канцлера.