В Германии, где в прошлом году Конституционный суд разрешил проводить эвтаназию, процедуру запретят проводить непривитым от коронавируса людям.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации эвтаназии страны.

Указано, что процедура эвтаназии и подготовка к ней требует не только ответственности и решения того, кто решил уйти из жизни, но и человеческой близости. Которая, в свою очередь, может стать предпосылкой для распространения коронавируса.

"На сегодняшний день в нашей ассоциации действует правило 2G, дополненное мерами, связанными с ситуацией, такими как быстрые тесты перед встречами в закрытых помещениях", - сказано в сообщении.

Напомним, Испания стала шестой страной мира и четвертой в Европе, где легализовали эвтаназию. Согласно принятому закону, для разрешения на эвтаназию человек должен "страдать тяжелой и неизлечимой болезнью или серьезным, хроническим и недееспособным состоянием, которое вызывает невыносимые страдания".

Также сообщалось, что Португалия сделала решающий шаг к легализации эвтаназии и одобрил окончательную редакцию закона.