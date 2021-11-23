В Украине ожидается настоящий парад выхода областей из "красной" зоны. Такой прогноз дают в Киевской школе экономики. Одним из первым из регионов, где обстановка с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется, эксперты называют Киев. Об этом стало известно на еженедельном брифинге школы.

По данным аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерины Кузьминовой, из "красной" зоны карантинных ограничений ожидается выход сразу шести регионов.

"После Луганской и Львовской областей из "красной" зоны могут выйти Киев, Донецкая, Одесская и Херсонская области", - сообщила Кузьминова.

Напомним, накануне в Минздраве заявили, что Луганская и Львовская области покинут перечень регионов "красной" карантинной зоны уже на этой неделе. Также анонсировали выход из "красной" зоны и Черкасской области.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко дал прогноз по выходу Киева из красной зоны карантина. По его словам, этом может случиться в "ближайшее время". Столичный градоначальник заявил об улучшении ситуации с Covid-19 в городе.

Также мы сообщали, что в Минздраве намерены ужесточить карантин в "желтых" областях.