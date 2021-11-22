В понедельник, 22 ноября, Греция ввела новые ограничения, направленные на сдерживание всплеска COVID-19, из-за которого уровень смертности почти вдвое превысил средний показатель по Европейскому Союзу.

Об этом сообщает агентство АР.

6 декабря в стране вступит в силу постановление правительства, согласно которому на всех рабочих местах вводится ношение масок, а доступ в закрытые зоны отдыха и развлечений разрешается только тем взрослым, у кого есть сертификат о вакцинации или кто недавно выздоровел. К таким зонам относятся закрытые помещения в барах, ресторанах, кинотеатрах и музеях.

Также были введены дополнительные ограничения по количеству людей для судов и мест отправления религиозных обрядов.

Около трети населения страны по-прежнему не вакцинированы, а смертность резко возросла с конца октября и достигла самого высокого уровня за шесть месяцев.

Меры были введены также еще из-за того, что число занятых коек для больных COVID-19 превысило 90%.

Правительство исключило введение тотального карантина, но предупредили, что введенные ограничения будут пересмотрены через две недели.

Тем временем старший в Греции предъявили обвинения более 40 лицам, предположительно участвовавших в продаже свидетельств о вакцинации людям, не получившим прививку.

Как писала "Страна", в начале ноября в Афинах прошел митинг против обязательной вакцинации. На него вышли сотни медиков и соцработников.

Также мы приводили заявление Минздрава ФРГ, что до конца зимы каждый немец будет вакцинирован, переболеет ковидом или умрет.